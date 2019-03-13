Карпатівець тренується у загальній групі

Півзахисник Селтіка, який грає в оренді за Карпати Мар'ян швед вже тренується в загальній групі.

Про це повідомляється на офіційній сторінці левів у Instagram.

Футболіст готується до недільного матчу проти Маріуполя.

Цього сезону Мар'ян зіграв у складі Карпат 19 матчів у чемпіонаті України та забив 11 голів.

Напередодні повідомлялося, що українець пропустить кілька місяців.

Нагадаємо, нещодавно Швед оформив хет-трик у матчі з Ворсклою. Його дії відзначив Василь Кобін.

Джерело - Чемпіон.