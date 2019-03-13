Півзахисник Селтіка, який грає в оренді за Карпати Мар'ян швед вже тренується в загальній групі.
Про це повідомляється на офіційній сторінці левів у Instagram.
Футболіст готується до недільного матчу проти Маріуполя.
Цього сезону Мар'ян зіграв у складі Карпат 19 матчів у чемпіонаті України та забив 11 голів.
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Marian Shved @m.shved35 is training with Karpaty team's main group preparing to the next league match scheduled for closest weekend. It is difficult to understand in which way he can do it suffering muscle rupture. We are passing our modest greetings to the tabloids from the Isles 👌 ⠀ ⚡⚡⚡ ⠀ @m.shved35 тренується в загальній групі і готується до недільного матчу проти приазовців. Навряд чи йому вдалося це робити із тими жахливими травмами, що їх понавигадували шотландські таблоїди... #fckl #новини_Карпат
Напередодні повідомлялося, що українець пропустить кілька місяців.
Нагадаємо, нещодавно Швед оформив хет-трик у матчі з Ворсклою. Його дії відзначив Василь Кобін.
Джерело - Чемпіон.