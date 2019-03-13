Після хет-трику Роналду у ворота Атлетіко страшно уявляти матч майбутньої збірної України проти Португалії.
Про це у своєму Twitter написав телеведучий Ігор Циганик.
"Після нинішнього Роналду, в голові крутиться, а скоро ж Португалія - Україна, і Кріштіану повертається в збірну!",- написав Циганик.
Після нинішнього Роналду, в голові крутиться, а скоро ж Португалія - Україна, і Кріштіану повертається в збірну!— Igor Tsyganyk (@tsyganyk) 12 березня 2019 р.
Нагадаємо, Ювентус сенсаційно розгромив Атлетіко і вийшов до 1/4 Ліги чемпіонів.
Джерело - Чемпіон.