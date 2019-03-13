Український журналіст Ігор Циганик прокоментував хет-трик Кріштіану Роналду в ворота Атлетіко

Після хет-трику Роналду у ворота Атлетіко страшно уявляти матч майбутньої збірної України проти Португалії.

Про це у своєму Twitter написав телеведучий Ігор Циганик.

"Після нинішнього Роналду, в голові крутиться, а скоро ж Португалія - Україна, і Кріштіану повертається в збірну!",- написав Циганик. Після нинішнього Роналду, в голові крутиться, а скоро ж Португалія - Україна, і Кріштіану повертається в збірну! — Igor Tsyganyk (@tsyganyk) 12 березня 2019 р.

Нагадаємо, Ювентус сенсаційно розгромив Атлетіко і вийшов до 1/4 Ліги чемпіонів.

Джерело - Чемпіон.