Барселона і Ліон 13 березня в Іспанії на Камп Ноу зіграють матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.
Початок матчу о 22:00 за київським часом.
Актуально: Футбол 1 онлайн - пряма трансляція
Перша зустріч суперників в Ліоні переможця не визначила і завершилася без забитих м'ячів - 0:0.
Також: Футбол 2 онлайн - дивитися пряму трансляцію
У прямій трансляції поєдинок покаже телеканал Футбол 1.
Нагадаємо, матч Барселона - Ліон відбудеться в середу, 13-го березня, в Барселоні. На нашому сайті буде доступна текстова онлайн-трансляція цього поєдинку, яка почнеться о 22:00 за київським часом.
Джерело - Чемпіон.