Барселона і Ліон 13 березня в Іспанії на Камп Ноу зіграють матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Початок матчу о 22:00 за київським часом.

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Перша зустріч суперників в Ліоні переможця не визначила і завершилася без забитих м'ячів - 0:0.

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У прямій трансляції поєдинок покаже телеканал Футбол 1.

Нагадаємо, матч Барселона - Ліон відбудеться в середу, 13-го березня, в Барселоні. На нашому сайті буде доступна текстова онлайн-трансляція цього поєдинку, яка почнеться о 22:00 за київським часом.

Джерело - Чемпіон.