Баварія та Ліверпуль сьогодні, 13 березня, в Мюнхені на Альянц Арені зіграють матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Початок матчу о 22:00 за київським часом.

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Перша зустріч суперників в Ліверпулі переможця не визначила і завершилася без забитих м'ячів - 0:0.

У прямому ефірі подивитися гру можна буде на телеканалі Футбол 2.

Також онлайн-трансляцію матчу можна буде переглянути на Oll.TV (Увага! Трансляція платна)

Також: Футбол 2 онлайн - дивитися пряму трансляцію

Нагадаємо, матч Баварія - Ліверпуль відбудеться в середу, 13-го березня, в Мюнхені.

Джерело - Чемпіон.