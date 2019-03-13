Сьогодні, 13-го березня, у шведському Естерсунді, де триває чемпіонат світу, відбудеться чоловіча індивідуальна гонка.

Напередодні тренерський штаб оголосив склад на звітну гонку.

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Онлайн-трансляцію можна переглянути на Чемпіоні. Початок о 16:55 за Києвом.

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Чемпіонат світу

Естерсунд, Швеція

Індивідуальна гонка (16:55)

чоловіки

Джерело - Чемпіон.