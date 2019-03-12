Ювентус - Атлетіко: стартові склади команд

Визначилися стартові склади на матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів Ювентус - Атлетіко.
Про це повідомляють офіційні сайти команд.
Стартовий склад Ювентуса:
📝 Così in campo in questa notte di @ChampionsLeague ⚪⚫#GETREADY TO COMEBACK #JuveAtleti #UCL pic.twitter.com/gp0Lfevsqn— JuventusFC (@juventusfc) March 12, 2019
Стартовий склад Атлетіко:
🏧 | ALINEACIÓN— Atlético de Madrid (@Atleti) March 12, 2019
👉 ¡Aquí está nuestro once!
👥 ¡Los elegidos por @Simeone para el #JuveAtleti!
🔴⚪🔴 ¡Vaaaamooos, Atleeeetiiii, vaaaamooooos! 🎶 #AúpaAtleti #UCL pic.twitter.com/OA7BIbhxOR
Нагадаємо, Зінченко та Коноплянка зіграють в основному складі в матчі Ліги чемпіоноів.
Читайте, де дивитися онлайн-трансляцію матчу Ліги чемпіонів.
Джерело - Чемпіон.