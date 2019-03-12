Ювентус - Атлетіко: стартові склади команд

Визначилися стартові склади на матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів Ювентус - Атлетіко.

Про це повідомляють офіційні сайти команд.

Стартовий склад Ювентуса:

Стартовий склад Атлетіко:

Нагадаємо, Зінченко та Коноплянка зіграють в основному складі в матчі Ліги чемпіоноів.

Читайте, де дивитися онлайн-трансляцію матчу Ліги чемпіонів.

Джерело - Чемпіон.