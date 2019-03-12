Манчестер Сіті - Шальке 3:0. Сане довів рахунок до розгромного

Сьогодні 12 березня відбудеться матч 1/8 плей-оф Ліги чемпіонів між англійським Манчестер Сіті та німецьким Шальке. Поєдинок розпочнеться о 22:00.

Перший матч між командами на Фельтінс-Арена закінчився вольовою перемогою городян.

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Сане на 43-ій хвилині забиває третій м'яч і доводить рахунок до розгромного. 3:0 на користь Сіті:

Городяни впевнено лідирують у матчі. На табло 2:0 - Агуеро відзначився дублем на 38-ій хвилині.

Манчестер Сіті вийшов уперед. Голом з пенальті на 33-ій хвилині відзначився Кун Агуеро:

Джерело - Чемпіон.