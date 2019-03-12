Ювентус - Атлетіко 2:0. Роналду оформив дубль

Сьогодні 12 березня відбудеться матч 1/8 плей-оф Ліги чемпіонів між туринським Ювентусом та мадридським Атлетіко. Поєдинок розпочнеться о 22:00.

Перший матч між командами на Вісенте Кальдерон закінчився перемогою матрасників з рахунком 2:0.

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Інтрига жива! Вже на початку другого тайму Ювентус подвоює перевагу. Голом на 49-ій хвилині відзначається Роналду:

На 27-ій хвилині матчу нападник Ювентуса Криштіану Роналду відкрив рахунок у зустрічі:

Джерело - Чемпіон.