Мій профіль
Кличко готовий поновити кар'єру і вже розпочав тренування
Сьогодні 20:55 4477 2
Динамо програло Гоффенгайму по пенальті в Юнацькій лізі УЄФА і покинуло турнір
Сьогодні 19:12 1012
Еберг тріумфувала в індивідуальній гонці на чемпіонаті світу, Меркушина 10-а
Сьогодні 18:08 871
Головний тренер збірної України з баскетболу подав у відставку
Сьогодні 16:16 1426
Чемпіонат світу. Онлайн-трансляція жіночої індивідуальної гонки в Естерсунді
Сьогодні 15:02 2678
Лунін не стане третім голкіпером при Зіданові
Сьогодні 14:33 2143
Гоффенгайм - Динамо: анонс і прогноз на матч ліги УЄФА U-19
Сьогодні 11:58 1322
Манчестер Сіті - Шальке: анонс та прогноз набільш українського протистояння ЛЧ
Сьогодні 06:48 1160
Цуренко у двох сетах поступилася на турнірі в Індіан-Веллсі
Вчора 23:45 1471
Зідан очолив мадридський Реал
Вчора 19:36 2617 12
Навколо спорту
Блоги
Найкращі шайби першого раунду плей-оф УХЛ
Найкращі шайби першого раунду плей-оф УХЛ Максим Буйдин
Сьогодні 17:30 1360
Еротично і стильно. Дружина гравця збірної України приміряла брючний костюм на оголене тіло
Еротично і стильно. Дружина гравця збірної України приміряла брючний костюм на оголене тіло Максим Буйдин
Сьогодні 16:25 1510
Огляд 21-го туру УПЛ, ексклюзивне інтерв'ю Срни - Великий футбол
Огляд 21-го туру УПЛ, ексклюзивне інтерв'ю Срни - Великий футбол Максим Буйдин
Сьогодні 11:37 1095
Провал Динамо у Лізі Європи, унікальність Зінченка - у ПРОФУТБОЛі
Провал Динамо у Лізі Європи, унікальність Зінченка - у ПРОФУТБОЛі Максим Буйдин
Сьогодні 11:29 1108
Підручний плакав під гімн України. Найщасливіша людина у світі
Підручний плакав під гімн України. Найщасливіша людина у світі Максим Буйдин
Вчора 17:30 3100
Новини
Стрічка Популярні Коментують
23:21 Футбол Ветеран Зорі влітку завершить кар'єру 10
23:14 Футбол Ювентус - Атлетіко 2:0. Роналду оформив дубль 872
22:54 Бокс Стала відомою ціна квитків на бій Ломаченко - Кролла 487
22:49 Футбол Манчестер Сіті - Шальке 3:0. Сане довів рахунок до розгромного 1257
22:42 ММА Мак-Грегор: Мені бракує терпіння 305
22:17 Шахи Україна зіграла внічию з Росією на командному чемпіонаті світу з шахів 1845
21:50 Футбол Ювентус - Атлетіко: стартові склади команд 335
21:30 Біатлон Журавок: Топ-15 дуже хороший результат 289
21:11 Футбол Зінченко та Коноплянка зіграють в основному складі в матчі Ліги чемпіоноів 339
20:55 Бокс Кличко готовий поновити кар'єру і вже розпочав тренування 4477 2
20:43 Футбол Бразильський півзахинсик Динамо залишится в команді 470
20:31 Футбол Мхітарян став найкращим гравцем місяця в Арсеналі 325
20:16 Футбол Марсело вирішив залишитися в Реалі після призначення Зідана 787
19:57 Інше Роналду - найпопулярніший спортсмен світу 688
19:44 Біатлон Джима: Через проблеми зі спиною не готова боротися за подіум 713
19:26 Біатлон Чоловіча збірна України без Підручного виступить в індивідуальній гонці 988
19:12 Футбол Динамо програло Гоффенгайму по пенальті в Юнацькій лізі УЄФА і покинуло турнір 1012
18:52 Футбол Дешам може очолити Ювентус 687
18:29 Футбол Швед може пропустити декілька місяців через травму 1081
18:08 Хокей Донбас - Білий Барс: онлайн-трансляція півфіналу УХЛ 916
18:08 Біатлон Еберг тріумфувала в індивідуальній гонці на чемпіонаті світу, Меркушина 10-а 871
17:55 Футбол Зозуля може перейти в Дніпро-1 1368
17:33 Футбол Зідан отримуватиме в Реалі 16 млн євро на рік 1151
17:30 Блог Найкращі шайби першого раунду плей-оф УХЛ 1360
17:15 Футбол Вербича викликали в збірну Словенії 1469

Ювентус - Атлетіко 2:0. Роналду оформив дубль

Сьогодні 23:14 872 0
Ювентус - Атлетіко 2:0. Роналду оформив дубль

Сьогодні 12 березня відбудеться матч 1/8 плей-оф Ліги чемпіонів між туринським Ювентусом та мадридським Атлетіко. Поєдинок розпочнеться о 22:00.

Перший матч між командами на Вісенте Кальдерон закінчився перемогою матрасників з рахунком 2:0.

Також, це простистояння ви можете переглянути на нашому сайті в режимі онлайн.

Інтрига жива! Вже на початку другого тайму Ювентус подвоює перевагу. Голом на 49-ій хвилині відзначається Роналду:

На 27-ій хвилині матчу нападник Ювентуса Криштіану Роналду відкрив рахунок у зустрічі:

 

Джерело - Чемпіон.

Коментарі ()