Генріх набрав 40% голосів

Найкращим гравцем лондонського Арсеналу в лютому визнаний вірменський півзахисник Генріх Мхітарян.

Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

Мхітарян зайняв перше місце за результатами голосування серед вболівальників, набравши 40% голосів. У боротьбі за цю нагороду хавбек випередив нападника Александра Ляказетта і воротаря Бернда Лено.

Congratulations, @HenrikhMkh 🏆



Player of the Month for February with 40% of the vote 👏



🅰️ Three assists

⚽️ Two goals#MickiMagic 🎩 — Arsenal FC (@Arsenal) March 12, 2019

У лютому Мхітарян провів за Арсенал п'ять матчів у всіх турнірах, забив два м'ячі і віддав три гольові передачі.

Нагадаємо, що з 2010 до 2013 року Генріх Мхітарян виступав за донецький Шахтар.

Раніше Арсенал сенсаційно здолав Манчестер Юнайтед у 30-у турі АПЛ.

Також, легендарний тренер Арсенала отримає посаду в ФІФА.

Джерело - Чемпіон.