Найкращим гравцем лондонського Арсеналу в лютому визнаний вірменський півзахисник Генріх Мхітарян.

Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

Мхітарян зайняв перше місце за результатами голосування серед вболівальників, набравши 40% голосів. У боротьбі за цю нагороду хавбек випередив нападника Александра Ляказетта і воротаря Бернда Лено.

