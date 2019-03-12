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Мхітарян став найкращим гравцем місяця в Арсеналі

Сьогодні 20:31 244 0
Генріх набрав 40% голосів

Найкращим гравцем лондонського Арсеналу в лютому визнаний вірменський півзахисник Генріх Мхітарян.

Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

Мхітарян зайняв перше місце за результатами голосування серед вболівальників, набравши 40% голосів. У боротьбі за цю нагороду хавбек випередив нападника Александра Ляказетта і воротаря Бернда Лено.

У лютому Мхітарян провів за Арсенал п'ять матчів у всіх турнірах, забив два м'ячі і віддав три гольові передачі.

Нагадаємо, що з 2010 до 2013 року Генріх Мхітарян виступав за донецький Шахтар.

Раніше Арсенал сенсаційно здолав Манчестер Юнайтед у 30-у турі АПЛ.

Також, легендарний тренер Арсенала отримає посаду в ФІФА.

Джерело - Чемпіон.

#Арсенал, #Мхітарян, #Шахтар
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