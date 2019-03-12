Найкращим гравцем лондонського Арсеналу в лютому визнаний вірменський півзахисник Генріх Мхітарян.
Про це повідомляє офіційний сайт клубу.
Мхітарян зайняв перше місце за результатами голосування серед вболівальників, набравши 40% голосів. У боротьбі за цю нагороду хавбек випередив нападника Александра Ляказетта і воротаря Бернда Лено.
Congratulations, @HenrikhMkh 🏆— Arsenal FC (@Arsenal) March 12, 2019
Player of the Month for February with 40% of the vote 👏
🅰️ Three assists
⚽️ Two goals#MickiMagic 🎩
У лютому Мхітарян провів за Арсенал п'ять матчів у всіх турнірах, забив два м'ячі і віддав три гольові передачі.
Нагадаємо, що з 2010 до 2013 року Генріх Мхітарян виступав за донецький Шахтар.
Раніше Арсенал сенсаційно здолав Манчестер Юнайтед у 30-у турі АПЛ.
Також, легендарний тренер Арсенала отримає посаду в ФІФА.
Джерело - Чемпіон.