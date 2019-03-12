З 8 по 11 березня відбулися матчі 27-го туру німецької Бундесліги.

Чеміпонат Німеччини, Бундесліга

25 тур

11 березня

Фортуна - Айнтрахт 0:3 (0:0)

Голи: 0:1 - 48 Гонсало Пасієнсія, 0:2 - 90+1 Алле, 0:3 - 90+3 Алле

10 березня

Гоффенгайм - Нюрнберг 2:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 25 Крамарич, 1:1 - 61 Беренс, 2:1 - 78 Крамарич

Ганновер - Баєр 2:3 (0:2)

Голи: 0:1 - 13 Фолланд, 0:2 - 28 Фолланд, 1:2 - 51 Джонатас, 2:2 - 73 Вайзер, 2:3 - 87 Хаверц

9 березня

Баварія - Вольфсбург 6:0 (2:0)

Голи: 1:0 - 34 Гнабрі, 2:0 - 37 Левандовський, 3:0 - 52 Родрігес, 4:0 - 76 Мюллер, 5:0 - 82 Кімміх, 6:0 - 85 Левандовський

Боруссія Д - Штутгарт 3:1 (0:0)

Голи: 1:0 - 61 Ройс, 1:1 - 71 Кемпф, 2:1 - 84 Алькасер, 3:1 - 90+2 Пулішич

РБ Лейппциг - Аугсбург 0:0 (0:0)

Фрайбург - Герта 2:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 27 Петерсен, 1:1 - 77 Ібішевич, 2:1 - 80 Ібішевич (аг)

Майнц - Боруссія М 0:1 (0:0)

Голи: 0:1 - 63 Елведі

8 березня

Вердер - Шальке 4:2 (1:1)

Голи: 0:1 - 26 Емболо, 1:1 - 31 Рашица, 2:1 - 51 Крузе, 3:1 - 73 Рашица, 3:2 - 85 Емболо, 4:2 - 90 Піссаро

Нагадаємо, що Боруссія Д без шансів поступилася Тоттенгему та покинула розіграш ЛЧ.

Раніше повідомлялося, що Манчестер Юнайтед готовий побити свій трансферний рекорд заради гравця Боруссії.

Джерело - Чемпіон.