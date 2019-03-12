Зоря підписала японського півзахисника

Контракт розрахований на три роки

Луганська Зоря придбала японського півзахисника Іцукі Урату.

Про це повідомляє офіційний сайт луганців.

Контракт з 22-річним японцем розрахований на три роки. За свій колишній клуб Гіраванс Кутакуші Урату провів 39 поєдинків. Забив один м'яч і віддав 5 результативних передач.

Урата грав за молодіжні збірні Японії різного віку: U-18, U-19 і U-21 (21 матч, 2 голи). 1 січня 2019 року став вільним агентом.

Урата став другим японцем в українському футболі. У сезоні 2011/2012 в першій лізі в складі Говерли 4 матчі провів японський півзахисник Ясухіро Като.

Раніше повідомлялося Зоря може підписати японського захисника та бразильського хавбека.

Нагадаємо, в останньому матчі УПЛ Зоря зіграла внічию з ФК Львів.

Джерело - Зоря.