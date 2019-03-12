Форвард Гента та збірної України Роман Яремчук щасливий, що перервав безгольову серію.

Про це він заявив після перемоги над Остенде.

"Звичайно, я щасливий. Довгий час не забивав, хоча завжди мав два-три моменти, які розтринькував. Треба працювати над реалізацією. Найголовніше, що є гольове чуття, і тоді ти забиваєш голи.

Після матчів не сплю до чотирьох-п'яти годин ранку, тому що змучений. Потім приходиш після тренування і відсипаєшся. Не знаю, чому так. Завжди дуже складно заснути — незалежно від того, виграли ми чи програли", - заявив Яремчук.