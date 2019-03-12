Зідан став десятим тренером, який повернувся в Реал

Зінедін Зідан не переший, хто повертався до керма мадридського Реала.
Про це повідомляє AS.
Француз став 10-м тренером, який вдруге очолив титулований іспанський клуб. До нього також двічі тренували клуб Вісенте дель Боске і Фабіо Капелло.
📋 Antes que el francés, diez técnicos en la historia del club regresaron al banquillo— AS (@diarioas) 11 березня 2019 р.
📍 Jacinto Quincoces
📍 Baltasar Albeniz
📍 Miguel Muñoz
📍 Molowny
📍 Di Stéfano
📍 Beenhakker
📍 Del Bosque
📍 Toshack
📍 Camacho
📍 Capello
📍 Zidanehttps://t.co/lH87fmYcOl
Нагадаємо, Реал анонсував велику трансферну кампанію влітку.
Також Перес відреагував на повернення французького фахівця.
Джерело - Чемпіон.