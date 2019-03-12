Зідан став десятим тренером, який повернувся в Реал

ТОП-10 тренерських камбеків королівського клубу

Зінедін Зідан не переший, хто повертався до керма мадридського Реала.

Про це повідомляє AS.

Француз став 10-м тренером, який вдруге очолив титулований іспанський клуб. До нього також двічі тренували клуб Вісенте дель Боске і Фабіо Капелло.

📋 Antes que el francés, diez técnicos en la historia del club regresaron al banquillo

📍 Jacinto Quincoces

📍 Baltasar Albeniz

📍 Miguel Muñoz

📍 Molowny

📍 Di Stéfano

📍 Beenhakker

📍 Del Bosque

📍 Toshack

📍 Camacho

📍 Capello

📍 Zidanehttps://t.co/lH87fmYcOl — AS (@diarioas) 11 березня 2019 р.

Нагадаємо, Реал анонсував велику трансферну кампанію влітку.

Також Перес відреагував на повернення французького фахівця.

Джерело - Чемпіон.