Головною причиною трансферу колишнього захисника донецького Шахтаря Ярослава Ракицького стали відносини з нинішнім наставником гірників - Паулу Фонсекою.

Про це розповів нападник Малаги Євген Селезньов.

"Якщо так ставитися до таких гравців, як цей "великий тренер ", то гріш йому ціна. Він би довічно грав за цей Шахтар, якби до нього там нормально ставилися. Луческу, я вважаю великий тренер, будував команду десятиліттями, а Фонсека розвалив такий діамант за 3 роки", - сказав Селезньов.