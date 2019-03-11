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Барселона переграла Райо, Реал розгромив Вальядолід. Відеоогляд матчів 27-го туру Ла-Ліги

Сьогодні 14:03 558 0
Барселона переграла Райо, Реал розгромив Вальядолід. Відеоогляд матчів 27-го туру Ла-Ліги

З 8 по 10 березня відбулися матчі 27-го туру іспанської Ла-Ліги.

Чеміпонат Іспанії, Ла-Ліга

27 тур

10 березня

Сельта - Реал Бетіс 0:1 (0:0)

Голи: 0:1 - 80 Хесе

Жирона - Валенсія 2:3 (1:1)

Голи: 0:1 - 14 Гедеш, 1:1 - 22 Рамальо, 1:2 - 53 Парехо, 2:2 - 83 Стуані (П), 90 - Торес

Севілья - Реал Сосьедад 5:2 (1:1)

Голи: 1:0 - 25 Сарабія, 1:1 - 28 Ойарсабаль, 2:1 - 48 Бен Йеддер, 3:1 - 58 Бен Йеддер, 4:1 - 61 Бен Йеддер, 5:1 - 69 автогол Ойарсабаль, 5:2 - 77 Оайрсабаль(П)

Леванте - Вільярреал 0:2 (0:0)

Голи: 0:1 - 93 автогол Пір, 0:2 - 96 Чуквуезе

Вальядолід - Реал Мадрид 1:4 (1:1)

Голи: 1:0 - 29 Ануар Тухамі, 1:1 - 34 Варан, 1:2 - 51 Бензема, 1:3 - 59 Бензема, 1:4 - 85 Модрич

9 березня

Алавес - Ейбар 1:1 (0:0)

Голи: 1:0 - 58 Інуі, 1:1 - 72 Кардона

Атлетіко - Леганес 1:0 (0:0)

Голи: 1:0 - 50 Сауль

Барселона - Райо Вальєкано 3:1 (1:1)

Голи: 0:1 - 26 Де Томас, 1:1 - 40 Піке, 2:1 - 52 Мессі, 3:1 - 84 Суарес

Гетафе - Уеска 2:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 35 Гальєго, 1:1 - 50 Хайме Мата, 2:1 - 77 Хайме Мата

8 березня

Атлетік - Еспаньйол - 1:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 9 Феррейра, 1:1 - 81 Гарсія

Нагадаємо, що Лунін відбив пенальті за Леганес. А за сам матч отримав найвищу оцінку.

Цікаво, що навіть після цього головний тренер Леганеса не розраховує на Андрія, як на основного голкіпера.

Джерело - Чемпіон.

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