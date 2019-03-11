З 8 по 10 березня відбулися матчі 27-го туру іспанської Ла-Ліги.
Чеміпонат Іспанії, Ла-Ліга
27 тур
10 березня
Сельта - Реал Бетіс 0:1 (0:0)
Голи: 0:1 - 80 Хесе
Жирона - Валенсія 2:3 (1:1)
Голи: 0:1 - 14 Гедеш, 1:1 - 22 Рамальо, 1:2 - 53 Парехо, 2:2 - 83 Стуані (П), 90 - Торес
Севілья - Реал Сосьедад 5:2 (1:1)
Голи: 1:0 - 25 Сарабія, 1:1 - 28 Ойарсабаль, 2:1 - 48 Бен Йеддер, 3:1 - 58 Бен Йеддер, 4:1 - 61 Бен Йеддер, 5:1 - 69 автогол Ойарсабаль, 5:2 - 77 Оайрсабаль(П)
Леванте - Вільярреал 0:2 (0:0)
Голи: 0:1 - 93 автогол Пір, 0:2 - 96 Чуквуезе
Вальядолід - Реал Мадрид 1:4 (1:1)
Голи: 1:0 - 29 Ануар Тухамі, 1:1 - 34 Варан, 1:2 - 51 Бензема, 1:3 - 59 Бензема, 1:4 - 85 Модрич
9 березня
Алавес - Ейбар 1:1 (0:0)
Голи: 1:0 - 58 Інуі, 1:1 - 72 Кардона
Атлетіко - Леганес 1:0 (0:0)
Голи: 1:0 - 50 Сауль
Барселона - Райо Вальєкано 3:1 (1:1)
Голи: 0:1 - 26 Де Томас, 1:1 - 40 Піке, 2:1 - 52 Мессі, 3:1 - 84 Суарес
Гетафе - Уеска 2:1 (0:1)
Голи: 0:1 - 35 Гальєго, 1:1 - 50 Хайме Мата, 2:1 - 77 Хайме Мата
8 березня
Атлетік - Еспаньйол - 1:1 (0:1)
Голи: 0:1 - 9 Феррейра, 1:1 - 81 Гарсія
Нагадаємо, що Лунін відбив пенальті за Леганес. А за сам матч отримав найвищу оцінку.
Цікаво, що навіть після цього головний тренер Леганеса не розраховує на Андрія, як на основного голкіпера.
Джерело - Чемпіон.