Мадридський Реал переграв Вальядолід у рамках 27-го туру Ла-Ліги.

На 12-й хвилині Вальядолід не зміг забити з пенальті, але через 15 хвилин все ж відкрив рахунок у матчі.

Досить швидко Реал зміг відігратися. У другому таймі "вершкові" почали грати набагато впевненіше і забили одразу три голи.

Чемпіонат Іспанії, Ла-Ліга

27 тур

10 березня

Вальядолід - Реал 1:4 (1:1)

Голи: 1:0 - 29 Ануар, 1:1 - 34 Варан, 1:2 - 51 Бензема(П), 1:3 - 59 Бензема, 1:4 - 85 Модрич

Нагадаємо результати інших матчів 27-го туру Ла-Ліги. Раніше Барселона обіграла Райо Вальєкано

Джерело - Чемпіон.