Мій профіль

Підручний тріумфував у гонці переслідування на чемпіонаті світу

Сьогодні 18:07 3451 1
Козлова поступилася Халеп у третьому колі Індіан-Веллсу
Сьогодні 22:08 448
Козлова - Халеп: онлайн-трансляція матчу в Індіан-Веллсі
Сьогодні 20:10 1052
Неймовірне останнє коло Підручного на чемпіонаті світу
Сьогодні 19:28 6468 1
Дніпро виграв Кубок України
Сьогодні 18:35 547
Біатлон онлайн. Сезон 2018/19: день за днем
Сьогодні 18:20 48039 1
Геррманн здобула перше золото Чемпіонату світу в персьюті, Меркушина - 15-а
Сьогодні 15:27 1122
Джима не візьме участь у персьюті Чемпіонату світу
Сьогодні 14:48 721
Чемпіонат світу. Онлайн-трансляція жіночої гонки переслідування в Естерсунді
Сьогодні 14:40 1251
Шелестюк яскраво повернувся на ринг та здобув перемогу
Сьогодні 10:51 1444
Навколо спорту
Блоги
Новини
Стрічка Популярні Коментують
23:19 Футбол Севілья розгромила Реал Сосьєдад, Валенсія вирвала перемогу в Жирони. Результати матчів 27-го туру Ла-Ліги 416
23:06 Футбол Олександрія - Олімпік: відео голів та огляд матчу 607
22:54 Футбол Гоффенгайм обіграв Нюрберг, Баєр здолав Ганновер у 25-у турі Бундесліги 523
22:38 Футбол Інтер переграв СПАЛ, Наполі не зміг переграти Сассуоло. Результати матчів 27-го туру Серії А 626
22:34 Футбол Динамо - Арсенал 4:0. Відео голів та огляд матчу 706
22:08 Теніс Козлова поступилася Халеп у третьому колі Індіан-Веллсу 448
21:55 Футбол Олімпік вирвав нічию в матчі з Олександрією в 21-у турі УПЛ 755
21:47 Теніс Світоліна - Гаврілова: онлайн-трансляція матчу в Індіан-Веллсі 1216
21:26 Біатлон Підручний: Дякую вболівальникам, що підтримуєте нас у тяжкий час 999
21:13 Футбол Гол Яремчука допоміг Генту здобути перемогу в чемпіонаті Бельгії 789
20:53 Футбол Шахтар - Карпати 5:0. Відеоогляд матчу 1044
20:45 Біатлон Порошенко привітав Підручного з перемогою на чемпіонаті світу 900
20:28 Блог Сльози чемпіона. Нагородження Підручного в Естерсунді 2695
20:28 Футбол Арсенал сенсаційно здолав Манчестер Юнайтед у 30-у турі АПЛ 785
20:10 Теніс Козлова - Халеп: онлайн-трансляція матчу в Індіан-Веллсі 1052
19:56 Футбол У понеділок Реал оголосить про призначення Моурінью 909
19:33 Футбол Динамо розгромило Арсенал в 21-у турі УПЛ 1177
19:28 Блог Неймовірне останнє коло Підручного на чемпіонаті світу 6468 1
19:17 Біатлон Санітра: Це найкращий день у моєму житті 1294
19:02 Футбол Шахтар знищив Карпати в 21-у турі УПЛ 1172
18:45 Футбол Челсі вирвав нічию в матчі з Вулвергемптоном у 30 турі АПЛ 786
18:35 Баскетбол Дніпро виграв Кубок України 547
18:20 Біатлон Біатлон онлайн. Сезон 2018/19: день за днем 48039 1
18:07 Біатлон Підручний тріумфував у гонці переслідування на чемпіонаті світу 3451 1
17:45 Футбол Гвардіола не збирається покидати Манчестер Сіті 850

Інтер переграв СПАЛ, Наполі не зміг переграти Сассуоло. Результати матчів 27-го туру Серії А

Сьогодні 22:38 626 0
Інтер переграв СПАЛ, Наполі не зміг переграти Сассуоло. Результати матчів 27-го туру Серії А

Сьогодні, 10-го березня, відбулися матчі 27-го туру італійської Серії А. 

Наполі на виїзді не змогло переграти Сассуоло. Болонья, Інтер, Аталанта та Торіно здобули перемоги.

Чемпіонат Італії, Серія А

27 тур

10 березня

Болонья - Кальярі 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 34 Пульгар, 2:0 - 77 Соріано

Інтер - СПАЛ 2:0 (0:0)

Голи: 1:0 - 67 Політано, 2:0 - 77 Гальярдіні

Сампдорія - Аталанта 1:2 (0:0)

Голи: 0:1 - 50 Сапата, 1:1 - 67 Квальярелла, 1:2 - 77 Госенс

Фрозіоне - Торіно 1:2 (1:0)

Голи: 1:0 - 42 Паганіні, 1:1 - 56 Белотті, 1:2 - 77 Белотті

Сассуло - Наполі 1:1 (0:0)

Голи: 1:0 - 52 Берарді, 1:1 - 86 Інсіньє

Нагадаємо, Ювентус у силовому матчі обіграв Наполі.

Також, Ювентус розгромив Удінезе в Серії А.

Джерело - Чемпіон.

#Серія А, #Наполі, #Інтер, #Аталанта
Коментарі ()