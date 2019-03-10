Сьогодні, 10-го березня, відбулися матчі 27-го туру італійської Серії А.

Наполі на виїзді не змогло переграти Сассуоло. Болонья, Інтер, Аталанта та Торіно здобули перемоги.

Чемпіонат Італії, Серія А

27 тур

10 березня

Болонья - Кальярі 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 34 Пульгар, 2:0 - 77 Соріано

Інтер - СПАЛ 2:0 (0:0)

Голи: 1:0 - 67 Політано, 2:0 - 77 Гальярдіні

Сампдорія - Аталанта 1:2 (0:0)

Голи: 0:1 - 50 Сапата, 1:1 - 67 Квальярелла, 1:2 - 77 Госенс

Фрозіоне - Торіно 1:2 (1:0)

Голи: 1:0 - 42 Паганіні, 1:1 - 56 Белотті, 1:2 - 77 Белотті

Сассуло - Наполі 1:1 (0:0)

Голи: 1:0 - 52 Берарді, 1:1 - 86 Інсіньє

Нагадаємо, Ювентус у силовому матчі обіграв Наполі.

Також, Ювентус розгромив Удінезе в Серії А.

Джерело - Чемпіон.