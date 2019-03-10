У понеділок Реал оголосить про призначення Моурінью

Завтра, 11-го березня, Реал має оголосити про призначення на роль головного тренера Жозе Моурінью.

Про це розповів екс-президент "вершкових" Рамон Кальдерон.

"Наскільки я знаю, Моурінью підпише контракт на 3,5 роки з чистою зарплатою в 17 мільйонів фунтів на рік. Ймовірно, це відбудеться вже в понеділок. Моурінью повернеться, тому що ситуація вимагає змін, і президент Флорентіно Перес вважає, що Жозе - найкраща людина, якого може витягти клуб з кризи.", - заявив Кальдерон.