У понеділок Реал оголосить про призначення Моурінью

Завтра, 11-го березня, Реал має оголосити про призначення на роль головного тренера Жозе Моурінью.
Про це розповів екс-президент "вершкових" Рамон Кальдерон.
"Наскільки я знаю, Моурінью підпише контракт на 3,5 роки з чистою зарплатою в 17 мільйонів фунтів на рік. Ймовірно, це відбудеться вже в понеділок. Моурінью повернеться, тому що ситуація вимагає змін, і президент Флорентіно Перес вважає, що Жозе - найкраща людина, якого може витягти клуб з кризи.", - заявив Кальдерон.
Нагадаємо, Жозе Моурінью вже працював головним тренером Реала з 2010 по 2013 рік.
Останнім клубом португальця був Манчестер Юнайтед, звідки він був звільнений в кінці минулого року
Також, Гвардіола наздогнав Моуріньо за кількістю трофеїв
Джерело - sport.ua.