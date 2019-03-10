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У понеділок Реал оголосить про призначення Моурінью

Сьогодні 19:56 677 0
Португалець готується повернутися до "вершкових"
У понеділок Реал оголосить про призначення Моурінью

Завтра, 11-го березня, Реал має оголосити про призначення на роль головного тренера Жозе Моурінью.

Про це розповів екс-президент "вершкових" Рамон Кальдерон.

"Наскільки я знаю, Моурінью підпише контракт на 3,5 роки з чистою зарплатою в 17 мільйонів фунтів на рік. Ймовірно, це відбудеться вже в понеділок. Моурінью повернеться, тому що ситуація вимагає змін, і президент Флорентіно Перес вважає, що Жозе - найкраща людина, якого може витягти клуб з кризи.", - заявив Кальдерон.

Нагадаємо, Жозе Моурінью вже працював головним тренером Реала з 2010 по 2013 рік.

Останнім клубом португальця був Манчестер Юнайтед, звідки він був звільнений в кінці минулого року

Також, Гвардіола наздогнав Моуріньо за кількістю трофеїв

Джерело - sport.ua.

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