Сьогодні, 9 березня, відбулися матчі у рамках 25 туру Будесліги.
Бундесліга, Німеччина
25 тур
9 березня
Баварія - Вольфсбург 6:0 (2:0)
Голи: 1:0 - 34 Гнабрі, 2:0 - 37 Левандовський, 3:0 - 52 Родрігес, 4:0 - 76 Мюллер, 5:0 - 82 Кімміх, 6:0 - 85 Левандовський.
Борусія Д - Штутгарт 3:1 (0:0)
Голи: 1:0 - 62 Ройс, 1:1 - 71 Кемпф, 2:1 - 84 Пако, 3:1 - 90+2 Пулішич.
РБ Лейпциг - Аугсбург 0:0
Фрайбург - Герта 2:1
Голи: 1:0 - 24 Петерсен, 1:1 - 76 Ібішевич, 2:1 - 80 автогол Ібішевич
Нагадаємо, Баварія розгромила Вольфсбург. Раніше повідомлялося, що Баварія забила 4000 м'ячів у Бундеслізі.
Джерело - Чемпіон.