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Баварія переграла Штутгарт, а Герта поступилася Франбургу. Результати матчів 25 туру Бундесліги

Сьогодні 19:03 218 0
Баварія переграла Штутгарт, а Герта поступилася Франбургу. Результати матчів 25 туру Бундесліги

Сьогодні, 9 березня, відбулися матчі у рамках 25 туру Будесліги.

Бундесліга, Німеччина

25 тур

9 березня

Баварія - Вольфсбург 6:0 (2:0)

Голи: 1:0 - 34 Гнабрі, 2:0 - 37 Левандовський, 3:0 - 52 Родрігес, 4:0 - 76 Мюллер, 5:0 - 82 Кімміх, 6:0 - 85 Левандовський.

Борусія Д - Штутгарт 3:1 (0:0)

Голи: 1:0  - 62 Ройс, 1:1 - 71 Кемпф, 2:1 - 84 Пако, 3:1 - 90+2 Пулішич.

РБ Лейпциг - Аугсбург 0:0

Фрайбург - Герта 2:1

Голи: 1:0  - 24 Петерсен, 1:1 - 76 Ібішевич, 2:1 - 80 автогол Ібішевич

Нагадаємо, Баварія розгромила Вольфсбург. Раніше повідомлялося, що Баварія забила 4000 м'ячів у Бундеслізі.

 

 

 

Джерело - Чемпіон.

#Бундесліга, #Баварія, #Борусія, #Герта
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