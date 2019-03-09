Ще один колишній гравець Реала може очолити клуб

Зеєдорф може стати логічним продовженням політики зіркових гравців галактікос біля керма клубу

Головний тренер національної збірної Камеруну Кларенс Зеєдорф потрапив у список потенційних кандидатур наступника Сантьяго Соларі на посаді наставника мадридського Реала.

Про це повідомляє AS.

42-річний фахівець з Нідерландів може очолити команду до кінця сезону, поки керівництво вершкових не визначиться з фігурою постійного наставника. За інформацією видання, дні Соларі в клубі закінчуються, аргентинець буде звільнений після матчу з Вальядолідом у Ла Лізі.

Доводами на користь призначення Зеєдорфа клуб вважає лідерські якості голландця, його харизму і прекрасну репутацію серед фанатів на Сантьяго Бернабеу. Зеєдорф виступав за Реал у період з 1996 по 2000 рік.

Раніше повідомлялося, що Реал можуть очолити Жозе Моурінью і Зінедін Зідан.

Також на посаду головного тренера вершкових розглядалися Маурісіо Почеттіно і Йоахім Лев.

Джерело - AS.