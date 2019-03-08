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У команду тижня Ліги Європи увійшли три гравці Челсі

Вчора 23:35 316 0
Обійшлося без гравців Динамо
У команду тижня Ліги Європи увійшли три гравці Челсі

Визначили команду тижня Ліги Європи, складену з найкращих гравців турніру за результатами восьми зіграних матчах.

Про це повідомляє УЄФА на своєму офіційному сайті 

Кривдник київського Динамо Челсі "делегував" відразу трьох гравців в символічну збірну, рівно стільки ж і Наполі. Два представники від Вільярреала, по одному від Айнтрахта, Валенсії і Ренна.

Воротар: Кевін Трапп (Айнтрахт)

Захисники: Давіде Дзаппакоста (Челсі), Каліду Кулібалі (Наполі), Давид Луїс (Челсі), Маріу Руй (Наполі).

Півзахисники: Педро Родрігес (Челсі), Ману Морланес (Вільярреал), Фабіан Руїс (Наполі), Атем Бен-Арфа (Ренн).

Нападники: Родріго (Валенсія), Жерар Морено (Вільяреал).

Джерело - Чемпіон.

#Челсі, #Наполі, #Ліга Європи
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