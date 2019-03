У команду тижня Ліги Європи увійшли три гравці Челсі

Визначили команду тижня Ліги Європи, складену з найкращих гравців турніру за результатами восьми зіграних матчах.

Про це повідомляє УЄФА на своєму офіційному сайті

Кривдник київського Динамо Челсі "делегував" відразу трьох гравців в символічну збірну, рівно стільки ж і Наполі. Два представники від Вільярреала, по одному від Айнтрахта, Валенсії і Ренна.

Воротар: Кевін Трапп (Айнтрахт)

Захисники: Давіде Дзаппакоста (Челсі), Каліду Кулібалі (Наполі), Давид Луїс (Челсі), Маріу Руй (Наполі).

Півзахисники: Педро Родрігес (Челсі), Ману Морланес (Вільярреал), Фабіан Руїс (Наполі), Атем Бен-Арфа (Ренн).

Нападники: Родріго (Валенсія), Жерар Морено (Вільяреал).

