Гравець збірної України голом і асистом приніс своїй команді перемогу в чемпіонаті Чехії

Український захисник чеського Яблонця (права на якого належать Шахтарю) Едуард Соболь відзначився двома результативними діями в матчі 24 туру чемпіонату країни з Тепліце.

У цьому матчі Яблонець пропустив першим в самому початку другого тайму, однак зумів вирвати перемогу, забивши двічі.

При цьому Соболь, який вийшов в стартовому складі, спочатку асистував партнерові, після чого забив сам.

Нагадаємо, Шевченко викликав Соболя в збірну України на матчі Євро-2020.

Також, Соболю набридло грати по орендах

Джерело - ua-footbal.