Гвардіолу визнали найкращим тренером місяця в АПЛ

Головний тренер Манчестер Сіті Пеп Гвардіола отримав нагороду найкращому менеджеру місяця англійського чемпіонату.

Про це повідомляє офіційний сайт турніру.

Пеп Гвардіола став найкращим тренером лютого в англійській Прем'єр-лізі. Його команда виграла всі 4 матчі із загальним рахунком 12:1 і повернулася на вершину турнірної таблиці. Також варто відзначити, що Манчестер Сіті виграв свої поєдинки в Кубку Англії, Кубку ліги та Лізі чемпіонів.

Pep Guardiola wins @BarclaysFooty Manager of the Month after a flawless February 👏#PLAwards pic.twitter.com/qjE2ChuSMu