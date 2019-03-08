Гвардіолу визнали найкращим тренером місяця в АПЛ

Головний тренер Манчестер Сіті Пеп Гвардіола отримав нагороду найкращому менеджеру місяця англійського чемпіонату.

Про це повідомляє офіційний сайт турніру.

Пеп Гвардіола став найкращим тренером лютого в англійській Прем'єр-лізі. Його команда виграла всі 4 матчі із загальним рахунком 12:1 і повернулася на вершину турнірної таблиці. Також варто відзначити, що Манчестер Сіті виграв свої поєдинки в Кубку Англії, Кубку ліги та Лізі чемпіонів.

Для іспанського фахівця це вже шоста нагорода найкращому менеджеру місяця в АПЛ. Щоправда, 5 попередніх він здобув ще у 2017 році.

Нагадаємо, Агуеро – найкращий гравець лютого в АПЛ.

Також, Ювентус хоче переманити головного тренера Манчестер Сіті.

Джерело - Чемпіон.