Гвардіолу визнали найкращим тренером місяця в АПЛ

Головний тренер Манчестер Сіті Пеп Гвардіола отримав нагороду найкращому менеджеру місяця англійського чемпіонату.
Про це повідомляє офіційний сайт турніру.
Пеп Гвардіола став найкращим тренером лютого в англійській Прем'єр-лізі. Його команда виграла всі 4 матчі із загальним рахунком 12:1 і повернулася на вершину турнірної таблиці. Також варто відзначити, що Манчестер Сіті виграв свої поєдинки в Кубку Англії, Кубку ліги та Лізі чемпіонів.
Pep Guardiola wins @BarclaysFooty Manager of the Month after a flawless February 👏#PLAwards pic.twitter.com/qjE2ChuSMu— Premier League (@premierleague) 8 березня 2019 р.
Для іспанського фахівця це вже шоста нагорода найкращому менеджеру місяця в АПЛ. Щоправда, 5 попередніх він здобув ще у 2017 році.
Нагадаємо, Агуеро – найкращий гравець лютого в АПЛ.
Також, Ювентус хоче переманити головного тренера Манчестер Сіті.
Джерело - Чемпіон.