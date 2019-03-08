Російський журналіст: Хіба Ракицький тягне на рівень збірної України?

Російський журналіст прокоментував гру захисника Зеніта в матчі з Вільярреалом

Захисника Зеніта Ярослава Ракицького могли не викликати у збірну, бо він не тягне рівень головної команди.

Про це розповів російський журналіст і коментатор Олексій Андронов.

"А як зіграв Ракицький? Хто-небудь бачив? На збірну України тягне?", - написав Андронов у Twitter.

А как сыграл Ракицкий? Кто-нибудь видел? На сборную Украины тянет? — Алексей Андронов (@Alexey_Andronov) 8 марта 2019 г.

Нагадаємо, що дві помилки Ракицького подарували ВІльярреалу перемогу над Зенітом.

Раніше Левченко анонсував проблеми у центрі оборони збірної України.

Джерело - Чемпіон.