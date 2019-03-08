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Челсі розгромив Динамо, Славія піднесла сюрприз Севільї. Результати матчів 1/8 ЛЄ

Сьогодні 14:59 339 0
Челсі розгромив Динамо, Славія піднесла сюрприз Севільї. Результати матчів 1/8 ЛЄ

Відбулись перші матчі 1/16 фіналу Ліги Європи. 

Ліга Європи, 1/8 фіналу

7 березня

Айнтрахт Ф – Інтер 0:0 

Динамо З – Бенфіка 1:0

Гол: 1:0 - Петкович

Зеніт – Вільярреал  1:3 

Голи: 0:1 - 34 Іборра, 1:1 - 35 Азмун, 1:2 - 64 Морено, 1:3 - 71 Морланес

Ренн – Арсенал 3:1

Голи: 0:1 - 4 Івобі, 1:1 - 42 Бурежу,  2:1 - 65 Монреаль, 3:1 - 88 Сарр

Севілья – Славія 2:2 

Голи: 1:0 - 1 Бен Йедер, 1:1 - 25 Стох, 2:1 - 28 Мунір, 3:1 - 39 Краль

Валенсія – Краснодар  2:1

Голи: 1:0 - 12 Родріго, 2:0 - 24 Родріго, 2:1 - 63 Классон

Наполі - РБ Зальцбург 3:0

Голи: 1:0 - 10 Мілік, 2:0 - 18 Руїс, 3:0 - 58 Онгене

Челсі - Динамо 3:0

Голи: 1:0 - 17 Педро, 2:0 - 65 Вілліан, 3:0 - 90 Хадсон Одої

Нагадаємо, Челсі розтрощило Динамо.

Відеоогляд матчу ви можете переглянути на нашому сайті.

Джерело - Чемпіон.

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