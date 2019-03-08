Левченко: Невже ці муки подобаються тренерам Динамо?

Футбол київського Динамо у виїзному матчі проти лондонського Челсі - це муки.

Так вважає колишній футболіст збірної України Євген Левченко.

"Ніч поспав, трохи відійшов. Але осад від матча все одно залишився. Ось задаюся питанням, невже в такій футбол хочуть грати динамівці? Невже ці муки подобаються тренерам?

Чи це, що хочуть бачити вболівальники? Іноді можна програти, але як ти програєш...", - написав Левченко у своєму Twitter.