Левченко: Невже ці муки подобаються тренерам Динамо?

Футбол київського Динамо у виїзному матчі проти лондонського Челсі - це муки.
Так вважає колишній футболіст збірної України Євген Левченко.
"Ніч поспав, трохи відійшов. Але осад від матча все одно залишився. Ось задаюся питанням, невже в такій футбол хочуть грати динамівці? Невже ці муки подобаються тренерам?
Чи це, що хочуть бачити вболівальники? Іноді можна програти, але як ти програєш...", - написав Левченко у своєму Twitter.
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Джерело - Twitter.