Іско вибачився перед Реалом за відмову їхати на матч з Аяксом

Жахлива атмосфера у роздягальні Реала

Півзахисник Реала Іско приніс вибачення партнерам по команді за те, що відмовився їхати в автобусі разом з ними на гру з Аяксом.

Про це повідомила Marca.

Раніше стало відомо, що 26-річний хавбек, дізнавшись, що не потрапив у заявку на матч, окремо від усіх покинув базу клубу на машині.

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Це викликало невдоволення у команди, в тому числі у капітана Серхіо Рамоса. Іско визнав помилку і вибачився перед своїми одноклубниками.

Свій вчинок він пояснив складними відносинами з головним тренером Реала Сантьяго Соларі.

Аргентинець може бути відправлений у відставку найближчим часом.

Раніше Реал розпочав переговори з агентом Моурінью. Натомість Зідан відмовився очолювати Реал.

Джерело - Marca.