Україна не змогла наздогнати Бельгію в таблиці коефіцієнтів УЄФА

Відстань між чемпіонатами складає 1 бал

Відстань між Україною і Бельгією в таблиці коефіцієнтів УЄФА після матчів 1/8 фіналу єврокубків на цьому тижні не змінилося.

У Лізі Європи Динамо на виїзді поступилося Челсі (0:3).

Жоден з бельгійських клубів не брав участі в матчах ЛЧ і ЛЄ (Генк і Брюгге закінчили свої виступи на стадії 1/16 фіналу ЛЄ).

В активі України 38,900 бала, і вона як і раніше займає в рейтингу 9-е місце, Бельгія (39,900) йде восьмою.

Продовжує лідирувати в рейтингу Іспанія (100,712), друга Англія (78,320), на третьому місці Італія (74,011).

Нагадаємо, що Хацкевич прокоментував поразку Динамо. Також свій коментар з приводу матчу залишив і тренер Челсі.

Джерело - eurocups.ru.