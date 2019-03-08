Манчестер Сіті відповів на звинувачення в махінаціях

Манчестер Сіті виступив з офіційною заявою у зв'язку з рішенням УЄФА почати розслідування щодо можливих порушень клубом правил фінансового фейр-плей.

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Про це йдеться на офіційному сайті городян.

"Манчестер Сіті вітає дане рішення УЄФА як можливість припинити спекуляції, що виникли після незаконного зламу і публікацій вирваних з контексту даних з електронних листів клубу. Звинувачення у фінансових порушеннях абсолютно помилково. Опубліковані клубом звіти містять всеосяжну, вичерпну інформацію і повністю відповідають нормам", - йдеться у заяві.

Раніше повідомлялося, що УЄФА і АПЛ після серії матеріалів від Football Leaks почали перевірку інформації про можливі махінації Ман Сіті зі спонсорськими контрактами.

Нагадаємо, що Ювентус хоче переманити головного тренера Манчестер Сіті.

Раніше гравець МанСіті Зінченко потрапив до збірної АПЛ.

Джерело - Офіційний сайт МанСіті.