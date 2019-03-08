Мій профіль

Челсі розтрощив Динамо у першому матчі 1/8 фіналу Ліги Європи

Вчора 23:54 1509 2
Вілліан забив розкішний штрафний у ворота Динамо
Вчора 23:50 1413
Челсі -Динамо 3:0. Як це було
Вчора 23:50 10346 2
Динамо поступається Челсі після першого тайму. Гол Педро
Вчора 23:05 473
Буяльський, Русин і Сидорчук зіграють проти Челсі
Вчора 20:57 8244
Чотири українки вийдуть на спринт Чемпіонату світу
Вчора 20:35 1062
Україна провально стартувала на Чемпіонаті світу
Вчора 18:44 2078
Леоненко: Шевченко набрав пасажирів, а Ракицький потрібний команді
Вчора 13:41 4157 2
Челсі - Динамо: анонс і прогноз матчу Ліги Європи
Вчора 06:48 11511
Ястремська несподівано поступилася в першому колі Індіан-Веллсу
Вчора 06:22 1251
Навколо спорту
Блоги
Новини
Стрічка Популярні Коментують
10:55 Баскетбол Оклахома-Сіті переміг Портленд в овертаймі, Мілуокі обіграв Індіану 87
10:35 Футбол Педро: Протистояння з Динамо ще не закінчено 211
10:10 Футбол Україна не змогла наздогнати Бельгію в таблиці коефіцієнтів УЄФА 485
09:47 Теніс Визначилася суперниця Цуренко по другому колу Індіан-Веллса 445
09:30 Навколо спорту ФОТО ДНЯ. Бойфренд Світоліної провів спільне тренування з Федерером 263
09:10 Теніс В АТР зміниться керівник за підсумками сезону 354
08:51 Футбол Манчестер Сіті відповів на звинувачення в махінаціях 476
08:22 Футбол Хацкевич: Динамо впевнено виглядало у другому таймі 910
08:09 Футбол Саррі: У Києві нам доведеться більше захищатися 752
07:30 Футбол Дві помилки Ракицького подарували ВІльярреалу перемогу над Зенітом 953
00:10 Баскетбол Мілуокі - Індіана: онлайн-трансляція матчу НБА 1133
00:00 Баскетбол Онлайн-трансляція матчів НБА 38722
7 Березня 2019
23:54 Футбол Челсі розтрощив Динамо у першому матчі 1/8 фіналу Ліги Європи 1509 2
23:50 Футбол Вілліан забив розкішний штрафний у ворота Динамо 1413
23:50 Футбол Челсі -Динамо 3:0. Як це було 10346 2
23:32 Футбол Ренн переграв Арсенал: огляд матчу 677
23:08 Футбол Буяльський пропустить матч-відповідь з Челсі 737
23:05 Футбол Динамо поступається Челсі після першого тайму. Гол Педро 473
22:51 Біатлон Санітра: Підручний провів свій етап класно 928
22:34 Футбол Раньєрі може очолити Рому 304
22:17 Футбол Моуірнью: Сподіваюся влітку відновити тренерську діяльність 553
21:53 Футбол Зеніт з Ракицьким програв вдома Вільярреалу 723
21:41 Футбол Моурінью назвав правильним пенальті у ворота ПСЖ 544
21:20 Футбол Рома звільнила головного тренера 590
20:57 Футбол Буяльський, Русин і Сидорчук зіграють проти Челсі 8244

Манчестер Сіті відповів на звинувачення в махінаціях

Сьогодні 08:51 476 0
Манчестер Сіті відповів на звинувачення в махінаціях

Манчестер Сіті виступив з офіційною заявою у зв'язку з рішенням УЄФА почати розслідування щодо можливих порушень клубом правил фінансового фейр-плей.

  Читайте також: Футбол 1 онлайн - дивитися пряму трансляцію

Про це йдеться на офіційному сайті городян.

"Манчестер Сіті вітає дане рішення УЄФА як можливість припинити спекуляції, що виникли після незаконного зламу і публікацій вирваних з контексту даних з електронних листів клубу. Звинувачення у фінансових порушеннях абсолютно помилково.

Опубліковані клубом звіти містять всеосяжну, вичерпну інформацію і повністю відповідають нормам", - йдеться у заяві.

Раніше повідомлялося, що УЄФА і АПЛ після серії матеріалів від Football Leaks почали перевірку інформації про можливі махінації Ман Сіті зі спонсорськими контрактами.

Нагадаємо, що Ювентус хоче переманити головного тренера Манчестер Сіті.

Раніше гравець МанСіті Зінченко потрапив до збірної АПЛ.

Джерело - Офіційний сайт МанСіті.

Коментарі ()