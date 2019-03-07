Арсенал-Київ переманив бразильського півзахисника у Зорі

Арсеналу потрібніше

Бразильський півзахисник Іпполіту може продовжити кар'єру в київському Арсеналі.

Про це повідомляє Sport.ua.

Видання повідомляє, що київський клуб має намір перехопити трансфер 18-річного хавбека у Зорі, яку раніше пов'язували з підписанням контракту з Іпполіту.

Арсенал-Київ укладе короткостроковий контракт з бразильцем, який буде розрахований до кінця поточного сезону.

Раніше повідомлялося, що бразилець, який встиг пограти в таких клубах, як Прогресо і Фарупілья, вже попрямував в Україну для проходження медичного обстеження і підписання контракту з Зорею. Він повинен був прилетіти до Києва у вівторок ввечері.

Зараз Арсенал-Київ знаходиться на останньому місці турнірної таблиці УПЛ, маючи у своєму активі 11 очок після 20 турів.

Нагадаємо, Зоря підписала бразильського півзахисника.

Також, Вернидуб став найкращим тренером 20-го туру УПЛ.

Джерело - Чемпіон.