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В Національній баскетбольній асоціації відбулися чергові матчі регулярного чемпіонату

НБА

Регулярний чемпіонат

Вашингтон – Даллас 132:123 (33:43, 36:22, 30:31, 33:27)

Детройт – Міннесота 131:114 (22:35, 38:29, 30:24, 41:26)

Шарлотт – Маямі 84:91 (18:29, 25:14, 15:18, 26:30)

Атланта – Сан-Антоніо 104:111 (23:27, 33:26, 21:27, 27:31)

Бруклін – Клівленд 113:107 (31:20, 24:30, 25:35, 33:22)

Чикаго – Філадельфія 108:107 (30:30, 27:27, 25:29, 26:21)

Новий Орлеан – Юта 104:114 (23:25, 24:33, 29:27, 28:29)

Фінікс – Нью-Йорк 107:96 (16:22, 33:25, 32:17, 26:32)

Сакраменто – Бостон 109:111 (32:26, 17:23, 28:33, 32:29)

Лейкерс – Денвер 99:115 (25:43, 24:23, 28:19, 22:30)

Джерело - Чемпіон.

#НБА, #Лейкерс, #Детройт, #Михайлюк, #Лень
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