Динамо зіграє проти Челсі, Ренн прийме Арсенал. Матчі 1/8 фіналу Ліги Європи

Сьогодні, 7 березня, зіграють перші матчі 1/8 фіналу Ліги Європи.
Серед команд які продовжують боротьбу за трофей залишається київське Динамо. Біло-сині в Лондоні зіграють проти Челсі.
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Ліга Європи
Плей-оф, 1/8 фіналу
7 березня
19:00
Актуально: Футбол 1 онлайн - пряма трансляція
Айнтрахт - Інтер
Динамо Загреб - Бенфіка
Зеніт - Вільярреал
Ренн - Арсенал
Севілья - Славія Прага
Також: Футбол 2 онлайн - дивитися пряму трансляцію
22:00
Валенсія - Краснодар
Наполі - Зальцбург
Челсі - Динамо Київ
Нагадаємо, на матч проти Челсі Динамо вирушило з одним форвардом
Відзначимо, що Шевченко відвідає матч Челсі - Динамо
Джерело - Чемпіон.