Мій профіль

Челсі - Динамо: анонс і прогноз матчу Ліги Європи

Сьогодні 06:48 710
Ястремська несподівано поступилася в першому колі Індіан-Веллсу
Сьогодні 06:22 190
Манчестер Юнайтед зробив історичний камбек у грі з ПСЖ. Відео голів та огляд матчу
Сьогодні 01:36 800
Пенальті Манчестер Юнайтед, який змінив історію Ліги чемпіонів
Сьогодні 00:51 751
Манчестер Юнайтед завдяки пенальті на останніх хвилинах увірвався у чвертьфінал Ліги чемпіонів
Вчора 23:57 605
Словенська біатлоністка ледь не застрелила суддю на тренуванні
Вчора 21:47 610
Дружина Морозюка потрапила в жахливу ДТП
Вчора 20:00 1721
Україна без Джими виступить у змішаній естафеті на Чемпіонаті світу
Вчора 16:54 1078
Півзахисник Аякса забив найкрасивіший гол Ліги чемпіонів 2018/19
Вчора 16:50 1991
Матч Динамо — Шахтар можуть перенести через вибори
Вчора 16:06 1048
Навколо спорту
Блоги
Новини
Стрічка Популярні Коментують
07:00 Хокей Видовище, що заповнює арени. Найпопуляніші хокейні міста України 210
06:48 Футбол Челсі - Динамо: анонс і прогноз матчу Ліги Європи 710
06:30 Футбол Динамо зіграє проти Челсі, Ренн прийме Арсенал. Матчі 1/8 фіналу Ліги Європи 516
06:22 Теніс Ястремська несподівано поступилася в першому колі Індіан-Веллсу 190
05:26 Теніс Ястремська - Гаврілова: онлайн-трансляція матчу першого кола в Індіан-Веллсі 1476
01:36 Футбол Манчестер Юнайтед зробив історичний камбек у грі з ПСЖ. Відео голів та огляд матчу 800
01:03 Футбол Динамо провело тренування на Стемфорд Брідж 395
00:51 Блог Пенальті Манчестер Юнайтед, який змінив історію Ліги чемпіонів 751
00:29 Футбол Челсі - Динамо: онлайн-трансляція матчу Ліги Європи 07.03.2019 1408
00:14 Баскетбол Лейкерс - Денвер: онлайн-трансляція матчу НБА 632
00:10 Баскетбол Сакраменто - Бостон: онлайн-трансляція матчу НБА 1183
00:00 Баскетбол Онлайн-трансляція матчів НБА 37648
6 Березня 2019
23:57 Футбол Манчестер Юнайтед завдяки пенальті на останніх хвилинах увірвався у чвертьфінал Ліги чемпіонів 605
23:44 ММА Мак-Грегор: У бою з Флойдом я все зіпсував 743
23:20 Футбол Борзенко: Львів тепер синьо-золотий 614
23:15 Футбол Футбол 2 онлайн - дивитися пряму трансляцію 126343
23:14 Футбол Футбол 1 онлайн - дивитися пряму трансляцію 250055
22:59 Теніс Козлова - Сінякова: онлайн-трансляція 758
22:58 Футбол ПСЖ - Манчестер Юнайтед: відеоогляд голів першого тайму 1002
22:41 Футбол Реал впевнений в поверненні Моурінью 410
22:25 Бокс Зав'ялов: У Ломаченка, Усика та Гвоздика немає інстинкту вбивці 505
21:59 Футбол Власник мінського Динамо хоче продати клуб 477
21:47 Біатлон Словенська біатлоністка ледь не застрелила суддю на тренуванні 610
21:38 Футбол Русин зіграє проти Челсі 654
21:19 Футбол ПСЖ — Манчестер Юнайтед: стартові склади команд 486

Динамо зіграє проти Челсі, Ренн прийме Арсенал. Матчі 1/8 фіналу Ліги Європи

Сьогодні 06:30 516 0
У Лізі Європи продовжується боротьба за трофей
Динамо зіграє проти Челсі, Ренн прийме Арсенал. Матчі 1/8 фіналу Ліги Європи

Сьогодні, 7 березня, зіграють перші матчі 1/8 фіналу Ліги Європи.

Серед команд які продовжують боротьбу за трофей залишається київське Динамо. Біло-сині в Лондоні зіграють проти Челсі.

  Читайте також: Трансляція Челсі - Динамо: онлайн 06.03.2019 

Ліга Європи

Плей-оф, 1/8 фіналу

7 березня

19:00

  Актуально: Футбол 1 онлайн - пряма трансляція

Айнтрахт - Інтер

Динамо Загреб - Бенфіка

Зеніт - Вільярреал

Ренн - Арсенал 

Севілья - Славія Прага

  Також: Футбол 2 онлайн - дивитися пряму трансляцію

22:00

Валенсія - Краснодар

Наполі - Зальцбург

Челсі - Динамо Київ

Нагадаємо, на матч проти Челсі Динамо вирушило з одним форвардом 

Відзначимо, що Шевченко відвідає матч Челсі - Динамо 

Джерело - Чемпіон.

#Динамо, #Челсі, #Ліга Європи
Коментарі ()