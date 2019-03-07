Динамо зіграє проти Челсі, Ренн прийме Арсенал. Матчі 1/8 фіналу Ліги Європи

У Лізі Європи продовжується боротьба за трофей

Сьогодні, 7 березня, зіграють перші матчі 1/8 фіналу Ліги Європи.

Серед команд які продовжують боротьбу за трофей залишається київське Динамо. Біло-сині в Лондоні зіграють проти Челсі.

Читайте також: Трансляція Челсі - Динамо: онлайн 06.03.2019

Ліга Європи

Плей-оф, 1/8 фіналу

7 березня

19:00

Актуально: Футбол 1 онлайн - пряма трансляція

Айнтрахт - Інтер

Динамо Загреб - Бенфіка

Зеніт - Вільярреал

Ренн - Арсенал

Севілья - Славія Прага

Також: Футбол 2 онлайн - дивитися пряму трансляцію

22:00

Валенсія - Краснодар

Наполі - Зальцбург

Челсі - Динамо Київ

Нагадаємо, на матч проти Челсі Динамо вирушило з одним форвардом

Відзначимо, що Шевченко відвідає матч Челсі - Динамо

Джерело - Чемпіон.