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Пенальті Манчестер Юнайтед, який змінив історію Ліги чемпіонів
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Футбол 2 онлайн - дивитися пряму трансляцію

Сьогодні 14:56 126762 0
Футбол 2 онлайн - дивитися пряму трансляцію

Ефір телеканалу Футбол 2 - чемпіонати України, Англії, Італії, Ліга чемпіонів, Ліга Європи, випуски Футбол News.

Актуально: Челсі - Динамо: анонс і прогноз матчу Ліги Європи

Ефір каналу Футбол 2 доступний за цим посиланням.

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Перегляд телеканалу коштує 59 гривень на місяць, але в вартість входить також телеканал Футбол 1, Футбол 1 HD, Футбол 2 HD і деякі матчі перерахованих вище турнірів, які можуть не показуватися в ефірі каналів.

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Джерело - champion.com.ua.

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