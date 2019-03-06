Порту - Рома: ставки букмекерів на матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

Порту і Рома зіграють матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

Порту і Рома 6 березня на стадіоні Драгау в Португалії зіграють матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Початок зустрічі о 22:00 за київським часом.

Перша зустріч, яка пройшла на Стадіо Олімпіко, залишила відкритим питання про переможця протистояння. Рома перемогла 2:1.

Букмекери вважають фаворитом матчу Порту. На перемогу португальського клубу можна поставити з коефіцієнтом 2.00, тоді як перемогу Роми оцінили в 3.70. На нічийний результат можна поставити з коефіцієнтом 3.60.

Нагадаємо, Аякс розгромив Реал в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. А Тоттенгем мінімально переграв Боруссію.

Джерело - Чемпіон.