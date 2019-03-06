Українського форварда дискваліфікували на п'ять матчів

Український нападник Кайрата Адерінсола Есеола отримав покарання за брутальний фол у матчі проти Астани.

Про це повідомляє football24.ua.

У матчі за Суперкубок Казахстану між Астаною Григорчука та Кайратом, український нападник Адерінсола Есеола вдарив суперника ліктем після зіткнення, що помітив арбітр матчу та покарав форварда прямою червоною карткою.

КДК федерації футболу Казахстану прийняло рішення дискваліфікувати Есеолу терміном на 5 матчів чемпіонату за агресивну поведінку.

Зауважимо, що у грі за Суперкубок Казахстану перемогу здобула Астана.

Дивіться фол на відео з 02:11:30

Джерело - Чемпіон.