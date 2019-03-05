Моурінью: Клопп повинен бути чесний зі своїми гравцями

Екс-наставник Манчестер Юнайтед Жозе Моурінью вважає, що головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп повинен бути чесним по відношенню до своєї команди.

Про це повідомляє terrikon.

"Клопп вміє підтримувати своїх хлопців. Він змусить їх повірити в те, що і так очевидно - гонка за перемогу в Прем'єр-лізі не закінчено. І це так. Сіті ще не чемпіон", - сказав португальський фахівець в інтерв'ю beIN SPORTS

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"Але справа не в тому, що їх потрібно змусити повірити в це. Мова йде про те, що команду потрібно підготувати до цієї ситуації. Я думаю, що іноді кращий спосіб зробити це - бути гранично відвертим зі своїм футболістами", - заявив Моурінью.

Нагадаємо, Моурніью назвав себе молодим тренером. Також стало відомо, що спеціаліст не працюватиме в АПЛ.

Джерело - terrikon.