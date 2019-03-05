Франков: Тепер стоїть питання, як замінити Ракицьокго

Головний редактор журналу Футбол Артем Франков поділився думкою про відсутність Ярослава Ракицького в заявці на матчі збірної України.

Про це повідомляє footballgazeta.

"Проблема його замінити існує. Говорити про те, що це не втрата, і нехай він "змотує вудки", як писали багато, я не готовий. Тепер питання, як замінити Ракицького, буде стояти перед Андрієм Шевченко і його штабом", - говорить Франков.