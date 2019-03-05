Франков: Тепер стоїть питання, як замінити Ракицьокго

Головний редактор журналу Футбол Артем Франков поділився думкою про відсутність Ярослава Ракицького в заявці на матчі збірної України.
Про це повідомляє footballgazeta.
"Проблема його замінити існує. Говорити про те, що це не втрата, і нехай він "змотує вудки", як писали багато, я не готовий. Тепер питання, як замінити Ракицького, буде стояти перед Андрієм Шевченко і його штабом", - говорить Франков.
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Нагадаємо, Франков назвав Зеніт - тупими росіянами. А Селезньов підтримав Ракицького.
Джерело - footballgazeta.