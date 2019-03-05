Реал - Аякс: прогноз букмекерів на матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

Мадридський Реал зіграє з амстердамським Аяксом в матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Початок матчу сьогодні, 5 березня, о 22:00 за київським часом.

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Перший матч закінчився виїзною перемогою мадридців 1:2. У складі Аякса голом відзначився Хакім Зієш, а за Реал відзначилися Карім Бензема і Марко Асенсіо.

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Букмекери вважають фаворитом матчу Реал. На перемогу мадридського Реала можна поставити з коефіцієнтом 1.62, тоді як перемогу Аякса оцінили в 5.50. На нічийний результат можна поставити з коефіцієнтом 4.15.

Джерело - Чемпіон.