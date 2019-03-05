Лебедєв: При будь-якому президенті, крім Порошенка, Ракицького знову викличуть до збірної

Ярослава Ракицького не викликали до збірної України через політику.

Так вважає член виконкому Російського футбольного союзу і заступник голови думи Російської Федерації Ігор Лебедєв.

"Невиклик Ракицького в збірну — на тисячу відсотків політизоване рішення. Навіть немає ні краплі сумніву в тому, що це не спортивне рішення. Сподіваюся, 31 березня Україна обере нового президента. Хто б ним не був, крім Порошенка, Ракицький зможе розраховувати на виклик в національну команду.

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Думаю, Ракицький сам розуміє, що нинішня політична влада на Україні недовговічна, скоро будуть вибори і це буде не Порошенко. Такі дурниці, як невиклик гравця в збірну через те, що він грає в Росії, думаю, припиняться", - заявив Лебедєв.

Нагадаємо, Гамула розкритикував Шевченка за ситуацію з Ракицьким.

Джерело - dynamo.kiev.ua.