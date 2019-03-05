Бишовець: Об'єктивних причин не викликати Ракицького немає

Ракицького потрібно було викликати до лав національної збірної України.

Так вважає легенда Динамо Анатолій Бишовець.

"Ракицький провів у Зеніті хороші матчі, тому об'єктивних причин не викликати його немає. Загалом його досвід, його якість гри відповідають збірній. Але може бути й таке, що в команді існує конкуренція і місце віддається за спортивним принципом. Тоді це нормально.

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Якщо це сталося у зв'язку з політичними питаннями, з тієї причини, що він поїхав в чемпіонат Росії, то це дуже погано. Шевченко — авторитетний фахівець. Для нього велике значення має те, як виступають його підопічні. Сам же футболіст повинен продовжувати грати і доводити свою правоту грою", - заявив Бишовець.

Нагадаємо, Гамула розкритикував Шевченка за не виклик Ракицького.

Джерело - Чемпионат.