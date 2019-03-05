Пеллегріно: З кожним тижнем Кравець відчуває себе краще

Василь кравець та Дієго Реєса швидко адаптовуються в команді.

Про це заявив головний тренер Леганеса Маурісіо Пеллегріно.

"З кожним тижнем вони відчувають себе краще. Зі знанням справи, адже розуміють, чого вимагає тренер. Сподіваюся, вони будуть готові, коли настане їхня черга грати. А тим більше зараз, коли у них немає конкурентів — Сілви і Бустінси", - заявив Пеллегріно.