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Колишньму гравцеві Шахтаря вручать Золотого кабана

Сьогодні 07:10 1388 0
Колишньму гравцеві Шахтаря вручать Золотого кабана

Бразильський форвард московського Спартака Луїс Адріано визнаний уболівальниками команди найкращим гравцем минулого сезону.

Про це повідомляє Twitter московського клубу.

Нападник отримає своєрідний приз Золотий кабан, який вручать бразильцеві на одній з найближчих домашніх ігор Спартака.

Минулого сезону Адріано зіграв 38 матчів у всіх турнірах, в яких забив 15 голів і віддав 8 асистів.

Нагадаємо, Шахтар - найкорисніша команда 20-го туру за версією InStat.

Також, Шевченко не викликав Ракицького в збірну України на матчі Євро-2020

Джерело - Чемпіон.

#Адріано, #Спатрак, #Золотий кабан
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