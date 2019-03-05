Колишньму гравцеві Шахтаря вручать Золотого кабана

Бразильський форвард московського Спартака Луїс Адріано визнаний уболівальниками команди найкращим гравцем минулого сезону.
Про це повідомляє Twitter московського клубу.
Нападник отримає своєрідний приз Золотий кабан, який вручать бразильцеві на одній з найближчих домашніх ігор Спартака.
По итогам голосования болельщиков, приз "Золотой кабан", который уже много лет вручается лучшему игроку красно-белых в сезоне, достанется Луису @LuizAdriano_9 Адриано!— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 4 березня 2019 р.
Церемония награждения лучшему игроку сезона-2017/18 состоится на одной из ближайших домашних игр #Спартак’а. pic.twitter.com/qKSTMWVxMD
Минулого сезону Адріано зіграв 38 матчів у всіх турнірах, в яких забив 15 голів і віддав 8 асистів.
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Джерело - Чемпіон.