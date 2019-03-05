Колишньму гравцеві Шахтаря вручать Золотого кабана

Бразильський форвард московського Спартака Луїс Адріано визнаний уболівальниками команди найкращим гравцем минулого сезону.

Про це повідомляє Twitter московського клубу.

Нападник отримає своєрідний приз Золотий кабан, який вручать бразильцеві на одній з найближчих домашніх ігор Спартака.

По итогам голосования болельщиков, приз "Золотой кабан", который уже много лет вручается лучшему игроку красно-белых в сезоне, достанется Луису @LuizAdriano_9 Адриано!



Церемония награждения лучшему игроку сезона-2017/18 состоится на одной из ближайших домашних игр #Спартак’а. pic.twitter.com/qKSTMWVxMD — FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 4 березня 2019 р.

Минулого сезону Адріано зіграв 38 матчів у всіх турнірах, в яких забив 15 голів і віддав 8 асистів.

Нагадаємо, Шахтар - найкорисніша команда 20-го туру за версією InStat.

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Джерело - Чемпіон.