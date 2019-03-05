Боруссія прийме Тоттенгем, Реал зіграє з Аяксом. Матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

Цього тижня відбудуться перші матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги Чемпіонів.
Ліга Чемпіонів
1/8 фіналу
матчі-відповіді
5 березня, 22:00
Боруссія Дортмунд - Тоттенгем
Реал Мадрид - Аякс
Актуально: Футбол 1 онлайн - пряма трансляція
6 березня, 22:00
Порту - Рома
ПСЖ - Манчестер Юнайтед
Також: Футбол 2 онлайн - дивитися пряму трансляцію
Crunch time in the #UCL! 😬— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) 4 березня 2019 р.
Who will qualify for the quarter-finals? #MondayMotivation pic.twitter.com/2zQ9C1WkHX
Джерело - Чемпіон.