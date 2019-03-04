Соломон: Думав, що Марлос українець, адже він грає за вашу збірну

Робота Марлоса з м'ячем просто космічна.

Так вважає новачок Шахтаря Соломон.

"Раніше я багато чув про Тайсона, він гравець своєї національної збірної. Про Марлоса знав менше, чесно кажучи, не бачив, як він грає. Коли приїхав сюди і побачив, що він робить з м'ячем, сказав: "Вау".

Думав, що Марлос українець, адже він грає за вашу збірну. Кілька днів за ним спостерігав, а потім запитав: "Ти українець? Тому що техніка і робота з м'ячем просто космічні". Пізніше мені сказали, що він з Бразилії", - сказав Соломон.