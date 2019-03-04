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Боруссія прийме Тоттенгем, Реал зіграє з Аяксом. Матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

Сьогодні 22:43 496 0
Боруссія прийме Тоттенгем, Реал зіграє з Аяксом. Матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

Цього тижня  відбудуться перші матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги Чемпіонів.

Ліга Чемпіонів

1/8 фіналу

матчі-відповіді

5 березня, 22:00

Боруссія Дортмунд - Тоттенгем

(перший матч 0:3)

Реал Мадрид - Аякс

(перший матч 2:1)

  Актуально: Футбол 1 онлайн - пряма трансляція

6 березня, 22:00

Порту - Рома

(перший матч 1:2)

ПСЖ - Манчестер Юнайтед

(перший матч 2:0)

Також: Футбол 2 онлайн - дивитися пряму трансляцію

Джерело - Чемпіон.

#Ліга чемпіонів, #ПСЖ
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