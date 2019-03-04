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Соломон: Ніколи не тренувався на такому холоді, відчуття жахливі

Сьогодні 20:57 557 0
Соломон: Ніколи не тренувався на такому холоді, відчуття жахливі

Новачок Шахтаря Манор Соломон починає звикати до погодних умов України.

Про це розповів сам гравець.

"Ніколи не тренувався на такому холоді, відчуття були неприємними. Марлос пояснив мені, що це пройде. Сказав, що коли переїхав в Україну, то холод не давав йому розкритися, перші півроку він грав погано, тому що тіло звикало до низьких температур. Втім, зараз мені вже легше, організм починає адаптуватися",- сказав Соломон.

Нагадаємо, Шахтар - найкорисніша команда туру.

Раніше Шахтар заявив Тете на матчі УПЛ.

Джерело - Чемпіон.

#УПЛ, #Шахтар, #Соломон
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