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Легенда збірної Англії: Зінченко демонструє блискучий футбол

Сьогодні 17:03 289 0
Легенда збірної Англії: Зінченко демонструє блискучий футбол

Олександр Зінченко блискуче себе показав у матчі проти Борнмута.

Так вважає колишній капітан збірної Англії Алан Ширер.

"Зінченко, який, на мій погляд, знову показав себе блискуче на полі, дав Манчестер Сіті ширину атак. Сіті показав нам урок віри, терпіння, розуміння того, що те, що ви намагаєтеся зробити, буде працювати. Крім того, вони показали, що не слід панікувати в таких іграх",- сказав Ширер.

Українець став найкращим гравцем минулого туру за показником ТТД. Також Зінченка визнали найкращим гравцем матчу з Борнмутом.

Джерело - xsport.ua/.

#Зінченко, #АПЛ, #Ширер
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