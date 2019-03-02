Ціціпас: Перебувати з Федерером на одному корті ще крутіше, ніж дивитися по ТБ

Фіналіст турніру ATP в Дубаї Стефанос Ціціпас пишається своїм виступом на одному турнірі зі своїм кумиром Роджером Федерером.

Про це сказав сам грецький тенісист.

"Для мене честь грати з Роджером. Він мій кумир с шести років, і я дивився його матчі по телевізору так само, як ви. Тепер перебувати з ним на одному корті ще крутіше. Ти вже створив історію тенісу і продовжуєш це робити. У тебе добре виходить ", - сказав Циципас.