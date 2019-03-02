Гвардіола: Дякую моїм гравцям, вони були неймовірні

Тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола задоволений перемогою його команди в матчі проти Борнмута.

Про це розповів сам наставник містян у інтерв'ю ВВС.

"Це був один з наших найкращих матчів, вони грали дуже організовано. Борнмут не завдав по нашим воротам жодного удару, ми добре захищалися на вкиданнях і штрафних. Так, у нас було трохи моментів, але люди повинні розуміти, що складно атакувати проти команди, яка захищається всім складом. Дякую моїм гравцям, вони були неймовірні", - сказав Гвардіола.