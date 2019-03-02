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Мілевський допоміг Динамо-Брест виграти Суперкубок Білорусі

Сьогодні 17:45 1006 0
Мілевський допоміг Динамо-Брест виграти Суперкубок Білорусі

Український форвард Артем Мілевський допоміг Динамо-Брест обіграти БАТЕ (3:1) і виграти Суперкубок Білорусі. Відзначимо, що в складі переможця грали ще два представники України - півзахисник Олександр Нойок та нападаючий Олексій Хобленко.

Мілевський і Нойок вийшли в стартовому складі команди і провели на полі весь матч. Обидва гравці ще в першому таймі отримали по жовтій картці. Хобленко починав матч на лавці запасних, але з'явився на полі на 81-й хвилині, замінивши Лаптєва.

Нагадаємо, що Мілевський повернувся в Брест в січні цього року. Угода з нападаючим розраховано до кінця 2020 року.

Раніше Мілевський розповів про секс, геїв та Суркіса. ВІДЕО.

Також, Мілевський дотепно потролив Срну.

 

 

Джерело - Чемпіон.

#Мілевський, #Динамо-Брест, #Білорусь, #футбол, #Суперкубок
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